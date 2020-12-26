Краснодарские полицейские проконтролировали ход дорожных работ

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26 декабря 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснодаре в 2020 году прошли дорожные работы на 69 участках улично-дорожной сети. Ход работ проверили полицейские краевого центра.



В рамках проекта отделение дорожного надзора городского ОГИБДД Управления МВД России проконтролировало соблюдение нормативов по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе мероприятия правоохранители составили 19 протоколов по административным правонарушениям в отношении должностных лиц организаций, которые и занимались ремонтом дорог. Составлено было также три протокола в отношении юрлиц и выдано 19 предписаний руководителям организаций.



Контрольные проверки показали, что выявленные недостатки устранили.