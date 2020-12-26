Умер перешедший на сторону СССР разведчик Джордж Блейк
26 декабря 2020, 12:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщил о смерти разведчика Джорджа Блейка. Ему было 98 лет.
«Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне», - высказал он.
Джорджа Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. В августе 1944 года он стал работать в голландской секции британской разведки, а после окончания войны собирал данные о советских территориях. В 1951 году Блейк сам предложил сотрудничество разведке Советского Союза и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.
Однако в 1961 г. он был вызван в Лондон и допрошен, после чего суд приговорил его к 42 годам тюрьмы. Через четыре года заключения был организован побег разведчика, а в 1965 году ему помогли перебраться в Москву.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.