Умер перешедший на сторону СССР разведчик Джордж Блейк

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26 декабря 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Джордж Блейк, Фото: Instagram

Руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Иванов сообщил о смерти разведчика Джорджа Блейка. Ему было 98 лет.

«Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне», - высказал он.

Джорджа Блейк родился 11 ноября 1922 года в Роттердаме. В августе 1944 года он стал работать в голландской секции британской разведки, а после окончания войны собирал данные о советских территориях. В 1951 году Блейк сам предложил сотрудничество разведке Советского Союза и сообщил ценные сведения об английских спецслужбах.

Однако в 1961 г. он был вызван в Лондон и допрошен, после чего суд приговорил его к 42 годам тюрьмы. Через четыре года заключения был организован побег разведчика, а в 1965 году ему помогли перебраться в Москву.