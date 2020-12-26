Акции детям не игрушки. Школьник, попросивший у Путина ценные бумаги «Газпрома» и «Роснефти», получил в подарок пряник

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2020, 13:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Семилетний школьник из Киргизии, попросивший Путина подарить ему акции «Газпрома» и «Роснефти», получил свой подарок из Кремля – тульский пряник, который он, по его словам, никогда не пробовал. Мальчику также вручили портрет президента с автографом и термокружку.

В соцсетях шутят, что «школьник получил пряник, а весь остальной народ кнут», имея ввиду ряд репрессивных законов, принятый в последнее время Госдумой. С другой стороны, многие пользователи Рунета посчитали такое решение правильным, ребенок не должен привыкать с детства попрошайничать, тем более, что он гражданин другой страны, а нефть и газ – достояние всего российского народа. Ну по крайне мере, так у нас написано в Конституции.