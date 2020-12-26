Волшебное Пробуждение Собора

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26 декабря 2020, 00:07 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Полякова; Фото: Евгений Евтюхов

В Москве появился еще один профессиональный органный концертный зал! Большой старинный духовой орган немецкой марки Rohlfing- Kreienbrink в акустике англиканской церкви XIXвека 20 декабря 2020 года отметил своё «второе рождение». Презентация прошла в финале II Рождественского фестиваля искусств Международной филармонии юных талантов. С этого дня пойдет теперь новое летоисчисление звучания органной музыки в Англиканской церкви.

Ильяс Невретдинов; фото: Евгений Евтюхов

У единственного в Москве Англиканского Собора богатая история: Храм строили с 1882 по 1884 гг. на средства английской и шотландской общин по проекту английского архитектора Ричарда Нила Фримена. Он прислал по запросу в Москву проект в стиле типичной викторианской неоготики, который был сразу и единогласно утвержден. К тому времени англичан и шотландцев в Москве было уже довольно много и та небольшая часовня, где проводились богослужения, уже стала тесна для общины.

фото: Евгений Евтюхов

При строительстве храма учли все законы акустики. Ведь строили его специально под английский духовой орган фирмы «Бриндли и Форстер» (Brindley & Foster)! Все конструкции, детали – от пола и до деревянного сводчатого потолка волшебным образом передавали малейшие оттенки звуков музыки!

После Октябрьской революции церковь ещё некоторое время действовала. Последнее богослужение прошло в 1920 году, после чего орган умолк и о дальнейшей его судьбе ничего неизвестно. В разное время тут было и дипломатическое представительство Финляндии в РСФСР, и склад, и лазарет, и общежитие… Собор пережил революцию и две войны, красочные витражи были разрушены, резная авторская мебель утеряна.. В 1990 – х годах Храм вернули верующим, оставив в церкви лишь один рояль для проведения богослужений. Позднее здесь появился цифровой орган. Но ни рояль, ни цифровой орган не могли вернуть жизнь в Собор ... Он как будто оставался в оцепенении , и вот, в 2014 учредители фонда «Небесный мост», специально для Англиканского Собора, для жителей и гостей Столицы, приобрели в Германии большой немецкий духовой орган XVIII века!

Фото: Евгений Евтюхов

Слава мечтателям! Это они творят настоящие чудеса! Несут людям красоту и добро! Делают жизнь людей яркой и счастливой! Они возводят красивые дома, творят Искусство, несут людям знания, развивают науку, искусство, образование! Четыре года ушло на установку и восстановление органа, и вот , накануне католического рождества, 20 декабря , 2020 года, ровно после ста лет молчания, мощные звуки дыхания органа наполнили жизнью Собор! Собор проснулся после столетнего сна!

фото: Евгений Евтюхов

Чествование старинного органа превратилось в настоящий парад музыкальных инструментов и исполнителей, разнообразных музыкальных стилей и жанров!

Игорю Гольденбергу, одному из лучших органистов Москвы, выпало счастье сыграть на короле инструментов на первом концерте пред публикой.

Ильяс Невретдинов соло на трубе в сопровождении органа; фото: Евгений Евтюхов

Директор и основатель «Международной филармонии юных талантов», президент Фонда «Искусство на все времена», выразила слова благодарности партнёрам: «Этот праздник не состоялся бы без друзей и я, пользуясь случаем, хочу выразить нашу сердечную благодарность компаниям «Аист» и «Брусбокс» , НПО «Наука», Фонду «Суворов», поддержавших нас в самые трудные времена. Такая дружеская помощь даёт возможность двигаться вперёд, доказывает, что наше дело необходимо юным талантам, нужно людям!»

Юная флейтистка Катя Найденова и квартет камерного оркестра Солисты Москвы; фото: Евгений Евтюхов

Рождественский фестиваль, ставший теперь ежегодным, учрежден Фондом «Искусство на все времена» и главным творческим партнёром Международной Филармонии юных талантов - Башмет-центром. В этом году фестиваль проходит во второй раз и все три концерта фестивального праздника посвящены запуску в работу Большого духового старинного немецкого органа в Англиканском Соборе.

Андрей Филонов; фото: Евгений Евтюхов

Фестивальные программы в Башмет – центре (18 и 19 декабря) и концерт в Англиканском Соборе 20 декабря представили публике первоклассных исполнителей: звездный дуэт известной пианистки Ксении Башмет и юного скрипача Гранта Башмета, 14-летний пианист Андрей Филонов как всегда покорил слушателей богатством звуковой палитры и глубиной своего исполнения, в акустике старинного собора поистине волшебно прозвучал ансамбль юной флейтистки Екатерины Найдёновой и квартета всемирно известного камерного оркестра "Солисты Москвы", а юная певица Ника Ванн, пианист и композитор Николай Хоменко, ансамбль iLLo, основатель и руководитель московского джаз-проекта Ivanov Vibe Band, вибрафонист Иноккентий Иванов, порадовали публику разнообразием характеров джазовых композиций.

Грант Башмет; фото: Евгений Евтюхов

Ника Ванн; фото: Евгений Евтюхов

10 летняя пианистка и композитор Варя Шелыгина представившая публике сонату собственного сочинения, рассказала АН: «Это первая моя соната. Пока других нет. Сначала сочинила несколько аккордов. А потом начала дорабатывать все остальное. Как и положено сонате, в ней три части. Третью часть я старалась написать в форме рондо, одна из тем этой части мне приснилась во сне. У меня часто так бывает. Потом мы записали ноты. Мне помогали, если честно. Записать намного труднее, чем сочинить. Еще не так давно я сочинила вокальный цикл. Сначала придумала музыкальную тему первой песни и к ней подобрала стихи Арсения Тарковского. А уже потом на другие его стихи сочинила еще две песни - получился маленький вокальный цикл. Я участвовала в композиторском конкурсе имени Ипполитова-Иванова с сонатой, и в конкурсе имени Кабалевского с вокальным циклом. И стала лауреатом. Мне нравится сочинять музыку и импровизировать на разные темы».

Юная джазовая певица Ника Ванн даёт интервью; фото: Евгений Евтюхов

В программе концертов выступила также и 12-летняя виолончелистка Полина Тхай Своим исполнением она мысленно перенесла публику к берегам Испании. Завораживающе звучала маримба солиста оркестра Большого театра Ивана Кокорина, а проникновенное исполнение дуэта - пианиста, солиста Санкт-Петербургского Дома музыки Ивана Кощеева и ведущего российского певца, солиста Лейпцигской оперы, Владимира Байкова. наполнило сердца слушателей поэтичностью мелодий и гармонией музыки Свиридова.

Мария Полякова; фото: Евгений Евтюхов.

В программе фестиваля также приняли участие и юная пианистка Полина Молодцова, флейтистка Мария Полякова, скрипачка София Фирсова. В дни фестиваля в фойе концертных залов прошла выставка юных художниц Маши Барановой и Анастасии Расказовой. Пианистка Полина Молодцова; фото: Евгений Евтюхов

Настя Рассказова дуэт с органом; фото: Евгений Евтюхов

Выступить с органом 20 декабря выпало счастье талантливой юной саксофонистке Анастасии Рассказовой, восходящей звезде, трубачу Ильясу Невретдинову и солисту Лейпцигской оперы Владимиру Байкову.

Настя Рассказова и Игорь Гольденберг; фото: Евгений Евтюхов

«Сейчас Музыкальные фестивали с публикой пусть даже и 25 % от общей вместимостям зала очень важны, так как позволяют хотя бы на время отвлечься от напряжённой обстановки, которая нависла над всеми нами в эти дни. Сейчас всем психологически тяжело . Искусство даёт силы пережить эти непростые времена», - подчеркнула Художественный руководитель Башмет – центра Ксения.

Солисты с памятными подарками; фото: Евгений Евтюхов