В Челябинской области начал работу центр наблюдения за атмосферным воздухом

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25 декабря 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото пресс-службы губернатора Челябинской области

На открытии центра Алексей Текслер озвучил планы по развитию системы мониторинга в регионе.

Информационно-аналитический центр наблюдения за атмосферным воздухом открылся в Челябинске на улице Калинина. Здесь будут анализировать данные с государственной, территориальной и локальной сетей наблюдений. Вся информация поступает в режиме реального времени, это позволяет органам власти и ведомствам принимать оперативные решения. Раньше определить источник загрязнения атмосферы было достаточно трудно, ведь пока лаборатория ехала на место, ситуация могла измениться.

Как сообщает «Южноуральская панорама», в центре – 70 сотрудников. Отбор проб будет вестись круглосуточно, аналитик будет дежурить круглосуточно.

В настоящий момент в Челябинской области работает 22 поста мониторинга.

Губернатор Челябинской области озвучил дальнейшие планы по реализации этого проекта. Подобные центры появятся и в других городах Южного Урала. В дополнение к стационарным и передвижным лабораториям в границах санитарных зон предприятий будут установлены датчики контроля, которые будут отслеживать токсичность выбросов по шести показателям.

В новый центр будут передавать данные «Цинковый завод», «Мечел», «ММК», «Фортум».

Алексей Текслер подчеркнул, что открытие центра – одно из его обещаний южноуральцам.

«Без постоянной аналитической достоверной информации о том, что происходит с загрязнением воздуха, обсуждать тематику экологии в городе невозможно», – сказал губернатор.