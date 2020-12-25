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Аргументы Недели Общество 13+

Рождество: время чудес

, 21:45 [ «Аргументы Недели», , Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рождество: время чудес

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает цикл статей о том, что же думают братья наши меньшие о 2020, и что желают нам в 2021.

Это кот Егор. Он необычный: у него нет семьи, он живет сейчас во временном доме-приюте. Знаете, я так хочу, чтобы он обрел свою семью! Пусть у него случится ЧУДО в эти зимние праздники! Когда-то мой дедушка говорил: «Есть такое поверье… если накормишь и обогреешь бездомное животное, то Господь семь грехов простит». Так говорил. Но сегодня мне очень хочется, чтобы кот Егор обрел семью. Поддержите меня, пожалуйста…

Знакомьтесь! Кот Егор.

Рождество: время чудес

«Дорогие люди! Я, кот Егор, в восхищении от вашего терпения и оптимизма в этом странном 2020 году. А я и не знал, что вы бываете такие. Теперь мое стремление «получить» своего человека выросло в сто крат! В наступающем году все будет по другомурррр, точно говорю! Все сложности бытия, которые вы познали в 2020 – останутся позади. Грусть-печаль уйдет прочь! Кошачий ангел мне нашептал, что люди стали еще добрее, даааа! Ценность жизни того, кто слаб и мал, теперь понятна вообще всем. Я это, ищу себе Человека, если что. Я молод и хорош собой. Я принесу вам счастье! Живу в Москве. Очень жду звонка… 8 916- 410- 45- 42. Всем мурррр. Счастья!»

Кто знает, а может еще одна кошачья душа обретет дом? Кот Егор надеется на это!

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