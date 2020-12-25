Рождество: время чудес

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 21:45 [ «Аргументы Недели», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Балтийское бюро «Аргументы Недели» продолжает цикл статей о том, что же думают братья наши меньшие о 2020, и что желают нам в 2021.

Это кот Егор. Он необычный: у него нет семьи, он живет сейчас во временном доме-приюте. Знаете, я так хочу, чтобы он обрел свою семью! Пусть у него случится ЧУДО в эти зимние праздники! Когда-то мой дедушка говорил: «Есть такое поверье… если накормишь и обогреешь бездомное животное, то Господь семь грехов простит». Так говорил. Но сегодня мне очень хочется, чтобы кот Егор обрел семью. Поддержите меня, пожалуйста…

Знакомьтесь! Кот Егор.

«Дорогие люди! Я, кот Егор, в восхищении от вашего терпения и оптимизма в этом странном 2020 году. А я и не знал, что вы бываете такие. Теперь мое стремление «получить» своего человека выросло в сто крат! В наступающем году все будет по другомурррр, точно говорю! Все сложности бытия, которые вы познали в 2020 – останутся позади. Грусть-печаль уйдет прочь! Кошачий ангел мне нашептал, что люди стали еще добрее, даааа! Ценность жизни того, кто слаб и мал, теперь понятна вообще всем. Я это, ищу себе Человека, если что. Я молод и хорош собой. Я принесу вам счастье! Живу в Москве. Очень жду звонка… 8 916- 410- 45- 42. Всем мурррр. Счастья!»

Кто знает, а может еще одна кошачья душа обретет дом? Кот Егор надеется на это!