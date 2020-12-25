Католическое Рождество: «свет во тьме светит, и тьма не объяла Его»

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 21:25 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Западные христиане сегодня, 25 декабря, встречают Рождество Христово. Светлый, семейный праздник, несущий надежду, веру, благословение.

Как латвийцы отмечают Рождество Христово?

По классической традиции, но по «новым» правилам!

Рождество у латвийцев – спокойный семейный праздник, который встречают в узком кругу. И главный символ Рождества – зажженные свечи. Пламя свечи «говорит» всем верующим евангельскими словами: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его».

Но, увы, в период ЧС в стране некоторые правила изменились: конечно, Рождество никто не отменял! Зато есть определенные рекомендации Минздрава Латвии: нужно провести зимние праздники в своем домохозяйстве – только с людьми, с которыми вместе живете. Ходить в гости в ЧС – небезопасно. И к родным в гости лучше ни, ни… Позвонить, конечно, можно! Правда, если родным нужен уход, то к ним можно зайти. Продукты заказывать лучше в интернете, но гулять на природе, к счастью, можно!

Начальник Главного управления полиции порядка Латвии Нормунд Крапсис поддержал рекомендации Минздрава страны. В праздничные дни полиция будет работать сверхурочно, чтобы следить за соблюдением эпидемиологических ограничений. Органы правопорядка призвали латвийцев не нарушать правила! Сейчас главная цель – остановить распространения коронавируса!

«Зерно» правды есть в словах Минздрава и Госполиции. Но Рождество же…

Большинство латвийцев, конечно, вняли словам «мудрых мужей», и переключились на праздничный стол! Сами, так сами! Но, встретить рождение Спасителя, как учили наши предки – святое!

Шеф-редактор балтийского бюро АН

Традиционный латвийский ужин… Какой он?

Прекрасный! На латвийском столе можно увидеть и овощные салаты, мед, блюда из рыбы, запеченное мясо с различными соусами…

Кстати, о блюдах из морепродуктов! На столах латвийцев их много: креветки, лосось, камбала, форель… Не обходятся латвийцы без любимой и традиционной тушеной капусты, и серого гороха со шпеком.

И, конечно, поздравления! Без них не обходится в Латвии ни одно Рождество!

Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» пожелания от известных латвийцев.

Юрис Жагарс, руководитель театра Дайлес:

Юрис Жагарс, руководитель театра Дайлес, фото из личного архива специально для "АН".

«Я думаю, что год для всех был сложный. Если честно, то хуже не встречал! Но, это совсем не значит, что следует прибывать в депрессии! Нет! Встретим Рождество и Новый год с улыбкой! О дурном вспоминать не будем, а пожелаем всего самого хорошего, доброго близким, коллегам, друзьям! Я верю в позитивные перспективы! Сам отмечу Рождество в своем любимом Цесисе (район в Латвии), в своем доме и, конечно, со своей семьей! С Рождеством Христовым! Счастья и будьте здоровы!»

Вячеслав Домбровский, депутат Сейма Латвии, политик:

«Этот год нам принес немало испытаний. Этот год показал, что не все латвийские политики хорошо справлялись с трудностями. Сегодня одна из главных проблем – остановить распространения ковида в стране. Я уверен, что мы все вместе справимся. Все вместе! Я желаю латвийцам терпения, веры в лучшее, крепкого здоровья! Что касается моего прогноза насчет жестких и новых правил… Думаю, что к марту ситуация начнет меняться в лучшую сторону. С Рождеством!»