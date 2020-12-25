Самый дорогой выкуп невесты. Жители Пензы скидываются на покупку подружки для своего любимца - зебры Мартина

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пензенский зоопарк просит жителей региона помочь «наладить личную жизнь» одному из любимцев местных жителей - зебре Мартину. Самки в этой породе рождаются реже самцов, а потому надежды на лавстори у жеребца было немного, но подружку для него все же удалось найти, правда стоит она очень недешево – 1,5 миллиона рублей.

Денег таких у зоопарка нет, а потому они кинули кличь, вдруг всем миром удастся выкупить невесту. "В нашем зоопарке с 2013 года живет зебра Мартин, в 2021 году ему исполнится уже 10 лет. Зебры Чапмана в зоопарках встречаются редко, но нам повезло и вот уже 7 лет молодой и красивый конь радует посетителей. Он очень дружелюбный и всегда подходит поздороваться. Уже несколько лет мы ищем для Мартина подругу, но самок зебр Чапмана в зоопарках крайне мало. И сейчас под Новый год мы узнали, что есть возможность приобрести очаровательную красавицу. Шанс, который выпадает один раз в 10 лет. Шанс сделать нашего Мартина счастливым на всю жизнь", — цитирует служителей зоопарка ГТРК «Пенза».

Денег пока собрано немного – всего 37 тысяч рублей, но люди не отчаиваются и надеются на Новогоднее романтическое чудо.