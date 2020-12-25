В Пскове военный случайно выстрелил из пушки боевой десантной машины в ТЦ, снаряд попал в «Детский мир»

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25 декабря 2020, 21:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

В Пскове военный случайно выстрелил из пушки боевой машины в торговый центр. Снаряд попал в «Детский мир», и только чудом никто не пострадал, но отвечать военным все равно придется.

19-летний ефрейтор Комаров на территории военной части проводил техническое обслуживание БМД-4, но что-то пошло не так, и пушка дважды пальнула в воздух. Болванка одного из боеприпасов угодила в крышу ТЦ, пробила её и приземлилась на втором этаже - прямо в «Детском мире», сообщает Вaza/

Срочнику несказанно повезло, что снаряд никого не убил и не ранил. Вот только из здания торгового центра пришлось эвакуировать 300 человек, а на место пригнали силовиков. Теперь все задаются вопросом: «А куда делась вторая болванка, которая улетела в неизвестном направлении?», а многие шутят, что «с такими наводчиками боевых десантных машин мы точно победим НАТО».