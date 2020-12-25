Книга - лучший подарок! Издательство «Аргументы недели» проводит розыгрыш призов

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 20:33 [ «Аргументы Недели» ]

Книга - лучший подарок

В преддверии новогодних праздников издательский дом «Аргументы недели» поддерживает всероссийскую кампанию «Книга – лучший подарок» и проводит в социальных сетях розыгрыш книг издательства.

Инициаторами социальной кампании, призванной поддержать отрасль и сформировать культуру дарения книги, стали Российский книжный союз и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. «Послом чтения» и амбассадором акции стала российская актриса театра и кино Светлана Иванова.

«В период пандемии коронавируса именно чтение стало одним из важнейших способов получения образования, проведения приятного и полезного досуга. Мы хотим усилить восприятие книги как интеллектуального продукта, повысить внимание читателей, — в первую очередь, молодого поколения, — к книжной культуре, поддержать давние традиции семейного чтения и дарения книг. Итогом станет поддержка книжной отрасли в период выхода из кризиса, что позволит книге и чтению и дальше оставаться ключевыми каналами социальных коммуникаций, важным фактором экономического, образовательного и социокультурного благополучия России», — говорит заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев.

Участвуйте в розыгрыше книг издательства «Аргументы недели» на любой удобной площадке:

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