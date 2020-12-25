Президента Федерации рукопашного боя Крыма проверили на полиграфе: следствие считает, что он может быть причастен к убийству жены

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25 декабря 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

О пропаже жены Президента Федерации армейского рукопашного боя Крыма Виктора Футурнюка 33-летней Марины заявил в полицию именно ее супруг, а потом активно помогал в поисках. Тело женщины вскоре нашли на пустыре, предварительной причиной смерти судмедэксперты называют асфиксию, то есть ее задушили.

После этого следователи решили проверить самого Виктора на полиграфе и возбудили уголовное дело, они считают, что сам спортсмен может быть причастен к убийству своей жены. Он арестован на два месяца, но в преступлении всё равно не сознаётся.

Уже выяснилось, что перед смертью женщина уличила тренера в измене и даже переписывалась с его любовницей, которая и рассказала, что тот знакомился с дамами в соцсетях, говорил, что не женат и представлялся другим именем. В день убийства Марина хотела сообщить супругу, что знает о его изменах, и выяснить отношения. Перед этим она на всякий случай увезла из дома ребёнка от первого брака к родному отцу. Ночью женщина отправила сообщения подруге — заявила, что не будет отмечать Новый год с мужем, и прикрепила скриншоты переписок с любовницей Футурнюка. А вот потом она перестала выходить на связь.

Кроме того, оказалось, что спортсмен занял у супруги миллион рублей, чтобы открыть свой спортклуб, но из-за карантина бизнес прогорел. Марина хотела развестись и переехать в Москву, но не успела, пишет канал Life.