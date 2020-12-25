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Десятая часть работодателей заявили, что кандидатам с антителами они готовы отдать приоритет при приеме на работу

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Десятая часть работодателей заявили, что кандидатам с антителами они готовы отдать приоритет при приеме на работу
Фото: из открытых источников

Кажется, при приеме на работу у людей, переболевших коронавирусом будет преимущество. Конечно, образование и опыт - это важная составляющая трудоустройства, но при прочих равных кандидаты с антителами к CОVID-19 будут в приоритете.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные сервисом Superjob. Руководители тысячи компаний из 108 городов страны ответили, что тест на корону обязателен при трудоустройстве. 7% респондентов сообщили, что наличие антител станет преимуществом для приема на все вакансии. Еще в 2% компаний заявили, что предпочтут иммунного сотрудника для отдельных должностей.

Интересно, будет ли это считаться дискриминацией?

БИ

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