Десятая часть работодателей заявили, что кандидатам с антителами они готовы отдать приоритет при приеме на работу
25 декабря 2020, 19:49[ «Аргументы Недели» ]
Кажется, при приеме на работу у людей, переболевших коронавирусом будет преимущество. Конечно, образование и опыт - это важная составляющая трудоустройства, но при прочих равных кандидаты с антителами к CОVID-19 будут в приоритете.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенные сервисом Superjob. Руководители тысячи компаний из 108 городов страны ответили, что тест на корону обязателен при трудоустройстве. 7% респондентов сообщили, что наличие антител станет преимуществом для приема на все вакансии. Еще в 2% компаний заявили, что предпочтут иммунного сотрудника для отдельных должностей.
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