Сбербанк считает, что россиян, заразившихся коронавирусом в шесть раз больше, чем заявляет официальная статистика
25 декабря 2020, 18:39[ «Аргументы Недели» ]
Реальное число россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией в 2020 году, может в шесть раз превышать данные, озвученные властью, говорится в исследовании «Сбериндекса».
Статистика не учитывает людей, которые болеют бессимптомно или в легкой форме и являются носителями. С их учетом в стране ежедневно заражается около 165 000 человек, уверены аналитики. Доля смертей из-за COVID-19 составляет около 2,2%. «Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5−6 раз превосходит данные официальной статистики за счёт случаев лёгкого и бессимптомного протекания болезни, — говорится в отчёте.
В итоге к концу года в стране переболеет чуть более 16,5 миллионов человек, а это примерно 11,3% населения.
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