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Сбербанк считает, что россиян, заразившихся коронавирусом в шесть раз больше, чем заявляет официальная статистика

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Сбербанк считает, что россиян, заразившихся коронавирусом в шесть раз больше, чем заявляет официальная статистика
Фото: из открытых источников

Реальное число россиян, заразившихся коронавирусной инфекцией в 2020 году, может в шесть раз превышать данные, озвученные властью, говорится в исследовании «Сбериндекса».

Статистика не учитывает людей, которые болеют бессимптомно или в легкой форме и являются носителями. С их учетом в стране ежедневно заражается около 165 000 человек, уверены аналитики. Доля смертей из-за COVID-19 составляет около 2,2%. «Данные моделирования показывают, что реальный уровень заражения в 5−6 раз превосходит данные официальной статистики за счёт случаев лёгкого и бессимптомного протекания болезни, — говорится в отчёте.

В итоге к концу года в стране переболеет чуть более 16,5 миллионов человек, а это примерно 11,3% населения.

БИ

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