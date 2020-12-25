Ужесточение наказания за клевету может развязать руки насильникам

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 17:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Pixabay

Эксперты считают, что ужесточение на законодательном уровне наказания за клевету прежде всего ударит по женщинам, рассказавшим о сексуальном насилии. Теперь жертвы будут бояться и молчать.

Особые споры вызвала часть пятая статьи 128.1 – о наказании за клевету о совершении преступления против половой неприкосновенности. Некоторые общественные деятели возмущены: мало того, что у нас декриминализовано домашнее насилие, так теперь еще женщины будут бояться пожаловаться на насильника. «У нас постепенно с правами женщин становится все хуже», - говорит председательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева. С принятием нового закона развратные действия, понуждение к действиям сексуального характера и подобные преступления будут наказываться меньшим сроком, чем клевета о них.

«Женщины, которые подверглись сексуальному насилию, понимают, что этот закон придуман, чтобы они замолчали», - отметила руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян.

Напомним, Госдума приняла закон об ужесточении наказания за клевету, который буквально за один день одобрили сразу во втором и третьем, окончательном, чтении. Теперь человеку, обвиненному в клевете, может грозить до пяти лет лишения свободы. Раньше эта статья хоть и была в уголовном кодексе, но реального тюремного срока не предусматривала – только штраф и обязательные работы.