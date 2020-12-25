Что творится в регионах с коронавирусом

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25 декабря 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press

Как в разных регионах страны справляются с ковидом в последнюю неделю перед Новым годом? Ясно лишь одно – коронавирус никуда уходить не собирается, число заболевших практически везде растет.

В Пермском крае чиновники утверждают, что ситуация «несколько улучшилась». Тем не менее, ежедневно от ковида умирают 30 и более человек.

В Курганской области на помощь призвали военных медиков, которые организовали работу сортировочной площадки для приема и распределения пациентов. И все равно в некоторых больницах люди по-прежнему жалуются, что ждать, пока их посмотрит врач, приходится по несколько часов.

В Тюменской области в качестве младшего персонала для ковидных больных привлекли студентов медуниверситета, которые пока не имеют должного опыта и часто попадают уколом в вену с 4–5 попыток. Врачи жалуются на нарушение трудовых прав.

В Крыму и Севастополе свободных мест в больницах все меньше, в аптеках не хватает необходимых для лечения лекарств. Роспотребнадзор грозит ввести новые ограничения, а чиновники хвастаются, что на новогодние праздники ожидают 100 тыс. туристов, а отели заполнены на 70%. Скоро количество заболевших может вырасти до 500 человек в день.

В Саратовской области непосредственно от ковида умирают 6-7 человек в сутки. Это не считая тех, кто при наличии подтвержденного коронавируса скончался «от иных патологий». Заболеваемость растет, но создавать дополнительные места в больницах прекратили – чиновники уверяют, что в резерве койки еще имеются. Некоторые жители жалуются, что направление на КТ получить непросто – приходится идти в частные клиники и платить свои деньги.

В Томской области надеются на вакцинацию. «В Новом году нам с вами предстоит поставить точку в эпидемии коронавируса. Это можно сделать только благодаря вакцинации, к которой Томская область полностью готова», - сказал губернатор. Тем временем местные жители считают, что в регионе количество заболевших очень сильно занижено, т. к. тест делают не всем.