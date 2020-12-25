Депутат МГД Бабаян: В Москве совершенствуется социнфраструктура районов

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25 декабря 2020, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]

Социальная инфраструктура столичных районов постоянно совершенствуется несмотря на ограничения пандемии. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы, депутат от районов Филевский парк, Хорошево-Мневники и части района Щукино Роман Бабаян.

«Социальная инфраструктура в Москве постоянно совершенствуется, и административные здания, такие как центры госуслуг, перестали быть синонимом бюрократического ада. Они сделаны с учетом требований комфорта для разных групп населения, экологических требований, осознанного отношения к ресурсам. Это сейчас стандарт, на который ориентируются все городские службы, и та политика, которую необходимо поддерживать на всех уровнях. <…> Москва работает над улучшением социальной инфраструктуры районов, несмотря на ограничения пандемии, и ремонтные работы в ключевых для жителей подразделениях ведутся своевременно», - сказал Бабаян.

Он отметил, что центры «Мои документы» стали привычной частью городской инфраструктуры и изменили отношение к городским услугам кардинально.

«Ту нагрузку, которую взяли на себя эти подразделения, раньше несли многие структуры, и для любого человека любая городская бюрократия была страшным сном. За короткий период это все забылось, потому что теперь есть четкая, понятная, удобная и доброжелательная система центров «Мои документы». Но все понимают, что для хорошей работы должно быть удобно всем - и посетителям, и работникам, поэтому своевременный ремонт необходим», - сказал депутат.

Также Роман Бабаян рассказал, что центр «Мои документы» в районе Филевский парк был закрыт с 1 января 2020 года и за это время полностью обновлен.

«Центр расположен в удобном для жителей района месте - на ул. Новозаводская, но здание старое - это «сталинка» 1956 года постройки. Требовался капитальный ремонт фасадов здания, инженерных систем, внутренних помещений, подвальной части. Сейчас работы полностью закончены, и центр госуслуг снова принимает посетителей. В ходе капремонта был приведен в порядок фасад здания на площади 780 кв. м, заменены электрика и коммуникации, обновлена гидроизоляция в здании, также сделан ремонт в подвале, где теперь располагаются вспомогательные помещения. Переделаны входные группы - они выполнены из стекла, чтобы в помещение поступало больше дневного света, кроме того, и основной, и запасной входы теперь оснащены удобными пандусами и поручнями. Это тот стандарт удобства, который ждут москвичи, и в ходе капитального ремонта учтены все современные нормы и требования», - подчеркнул парламентарий.