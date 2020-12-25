В Красноярске собака спасла свою хозяйку от маньяка

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25 декабря 2020, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabey

Жительница Красноярска выгуливала домашнее животное ранним утром, и когда собака резко потянула поводок, женщина поскользнулась и упала, передаёт РЕН ТВ.

Молодой человек, проходивший рядом, подошел к женщине и вместо того, чтобы оказать ей помощь, начал зверски избивать. Отмечается, что маньяк целился именно в голову. Но грабить жертву он не хотел, потому что не взял ее вещей.

Молодой человек, напавший на женщину, ушел, однако после вернулся и снова принялся бить ее. Правда, в этот раз ему помешала собака. Питомец стал бросаться на обидчика своей хозяйки и отогнал его.

Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, а 25-летний молодой человек был задержан.