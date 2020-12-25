В Красноярске собака спасла свою хозяйку от маньяка
25 декабря 2020, 15:27[ «Аргументы Недели» ]
Жительница Красноярска выгуливала домашнее животное ранним утром, и когда собака резко потянула поводок, женщина поскользнулась и упала, передаёт РЕН ТВ.
Молодой человек, проходивший рядом, подошел к женщине и вместо того, чтобы оказать ей помощь, начал зверски избивать. Отмечается, что маньяк целился именно в голову. Но грабить жертву он не хотел, потому что не взял ее вещей.
Молодой человек, напавший на женщину, ушел, однако после вернулся и снова принялся бить ее. Правда, в этот раз ему помешала собака. Питомец стал бросаться на обидчика своей хозяйки и отогнал его.
Сейчас врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, а 25-летний молодой человек был задержан.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.