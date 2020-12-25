От журналистики останутся лишь мнения. И дело не только в пропагандистском запале СМИ
25 декабря 2020, 15:09[ «Аргументы Недели» ]Источник: Colta
Теоретик медиа Андрей Мирошниченко считает, что факты в журналистику больше не вернутся. Останутся только пропаганда и мнения.
Известный российский журналист отметил, что сегодня медиа, теперь уже сетевое, производит гораздо больше новостей, чем человек может потребить. Поэтому продажа новостей теперь вряд ли имеет перспективы.
«Если бы причина нынешнего доминирования журналистики мнений была чисто политической, это давало бы шанс на изменения. Но нет, эта причина — технологическая. И этот цикл колебания от фактов к мнениям — последний. Другими СМИ уже не будут, они будут доживать такими, какими сложились к этому моменту», - пишет Мирошенченко.
«Журналистики факта больше не будет никогда», - вывод, к которому приходит журналист.
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