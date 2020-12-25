Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам лишения свободы

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25 декабря 2020, 14:58 [ «Аргументы Недели» ]

Александр Шестун, фото: из соцсети Вконтакте

Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 49 млн рублей бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна.

Экс-глава района признан виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Наказание Шестун будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. На оглашение приговора Шестуну объемом более 500 страниц ушло пять дней.

Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить экс-главе Серпуховского района 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил. Защита обжалует обвинительный приговор. Это подтвердила и жена обвиняемого, Юлия Шестун.