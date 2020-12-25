Суд приговорил экс-главу Серпуховского района Шестуна к 15 годам лишения свободы
25 декабря 2020, 14:58[ «Аргументы Недели» ]
Подольский городской суд Московской области приговорил к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 49 млн рублей бывшего главу Серпуховского района Александра Шестуна.
Экс-глава района признан виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Наказание Шестун будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. На оглашение приговора Шестуну объемом более 500 страниц ушло пять дней.
Гособвинение в ходе прений сторон просило назначить экс-главе Серпуховского района 20 лет колонии строгого режима, штраф в размере 50 млн рублей, а также взыскать с него 64 млн рублей.
Приговор в законную силу не вступил. Защита обжалует обвинительный приговор. Это подтвердила и жена обвиняемого, Юлия Шестун.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.