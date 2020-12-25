В Красной Поляне во избежание очередей станут разводить потоки туристов

Аргументы Недели → Общество 13+

25 декабря 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

@TIPICHKRAS

В Красной Поляне дабы избежать больших очередей начнут разводить потоки туристов. Горнолыжный сезон стартовал на курорте вчера, 24 декабря, и после этого на подъемниках стали скапливаться толпы людей.



В соцсетях очевидцы публикуют фото и видео, на которых огромное количество туристов стоит в очередях практически дыша друг другу в затылок, что, очевидно, не позволяет соблюдать социальную дистанцию, предусмотренную на время пандемии коронавируса.



В краевом оперштабе поделились информацией о том, что бороться с таким наплывом туристов, который повлёк очереди, планируют разводя потоки желающих покататься на лыжах и сноубордах.



Пользователи в свою очередь весьма бурно прокомментировали сложившуюся ситуацию: "Спустя полчаса продвинулись на пять метров", "Вообще класс. Чувствую, сегодня все покатаются прямо от души. А внизу там еще больше народа стоит, это полный трэшак".