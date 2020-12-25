Боевые возможности Вооружённых Сил РФ выросли на 13% в 2020 году

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25 декабря 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На итоговом тематическом селекторном совещании 25 декабря 2020 года министр обороны РФ генерал-армии Сергей Шойгу заявил, что в текущем году боевые возможности Вооружённых Сил выросли на 13%. Заданный уровень обороноспособности страны поддерживается. Ядерная триада гарантированно обеспечивает стратегическое сдерживание. Продолжили плановое переоснащение войск. Об этом сообщает ДИМК МО РФ.

Повысилась готовность Вооружённых Сил к выполнению задач по предназначению. Об этом свидетельствуют результаты двух внезапных комплексных проверок, а также более 18-ти с половиной тысяч учений и тренировок.

Самым масштабным из них стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» с участием пяти иностранных государств. Минобороны продолжило плановое переоснащение войск, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%. Нарастили темпы развития инфраструктуры, в том числе в Арктической зоне и на полуострове Крым.

В МО РФ большое внимание уделяли вопросам формирования профессиональной армии. Вышли на необходимый и оптимальный объём подготовки квалифицированных офицеров, обеспечение потребности Вооружённых Сил завершено полностью.

Завершили создание сети нахимовских училищ на всех флотах. В условиях сложной эпидемиологической обстановки успешно провели две призывные кампании. Как и планировалось, в войска направлено свыше 260 тыс. призывников.

Последовательно решали вопросы социальных проблем военнослужащих. Выполнили обязательства по трудоустройству их жён и предоставлению детям мест в школах, детских садах и учебных заведениях. Обеспечили жильём более 111 тыс. военнослужащих.

В борьбе с пандемией новой коронавирусной инфекции оперативно установили жёсткий карантинный режим в военно-учебных заведениях, создали резерв койко-мест в госпиталях, в том числе для гражданских лиц. Развернули ПЦР-лаборатории, в которых ежедневно проводится около шести тысяч исследований. Продолжили массовую вакцинацию личного состава.

Для Вооружённых Сил и регионов со сложной эпидемиологической ситуацией в кратчайшие сроки возведено 30 многофункциональных медицинских центров.

При этом Вооруженные силы снизили, в сравнении с показателем заболеваемости по всей стране, до уровня ниже на 37%.

ВС РФ успешно решают поставленные задачи за рубежом. Российская группировка войск продолжает выступать гарантом сохранения мира в Сирии. В Нагорном Карабахе российские миротворцы контролируют соблюдение режима прекращения огня, очищают местность от взрывоопасных предметов, способствуют налаживанию мирной жизни.

По-прежнему в числе приоритетов МО РФ остаётся патриотическое воспитание молодежи. Для повышения эффективности этой работы во всех регионах страны развивается движение «Юнармия» и создаются круглогодичные учебно-методические центры «Авангард».