Лаборатории Кубани провели более двух миллионов исследований на COVID-19

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25 декабря 2020, 13:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

За 24 декабря в Краснодарском крае зафиксировано 186 случаев заражения коронавирусом — 81 мужчина и 105 женщин от трёх до 97 лет.



Наибольший прирост заболевших выявлен в краевом центре — 56 новых пациентов, также в Сочи и Кавказском районе — 16 и 11 заражённых. Четвёртое место по суточной заболеваемости разделили Новороссийск и Белореченский район с девятью ковид-пациентами.



Стало известно, что лаборатории региона за время пандемии провели более двух миллионов исследований на выявление у кубанцев коронавируса. 26 595 из них оказались положительными. В краевом оперштабе рассказали, что 17 934 жителей уже выздоровели, однако 849 скончались.