Причастного к расстрелам на Кубани немца лишили канадского гражданства

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25 декабря 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

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В Канаде рассматривается вопрос о депортации бывшего нациста Гельмута Оберлендера, подозреваемого в участии в зверствах на территории Кубани во время Великой Отечественной Войны.



Гельмут Оберлендер — рождённый в Украине немец, возможно причастный к массовым расстрелам в Ростовской области и к убийству воспитанников детского дома в Ейске. Он входит в список десяти самых разыскиваемых оставшихся в живых нацистов. Оберлендера за сокрытие информации о прошлых деяниях уже лишили канадского гражданства, однако выгонять из страны не спешат. Российское посольство в Оттаве также сообщает, что комментариев канадское правительство не даёт.



Адвокаты немца пытаются через суд оспорить его депортацию, при этом ни Канада, ни Германия видеть у себя его не хотят. По некоторой информации, нациста могут выдать Украине. РИА Новости приводит такую выдержку из заявления российской дипмиссии: "Очевидно, влиятельные заступники Оберлендера пытаются максимально отсрочить исполнение приговора канадского Верховного суда и желают сохранить ему "канадскую прописку" до конца жизни.