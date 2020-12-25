Краснодарских бутлегеров приговорили к 22 годам тюрьмы

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25 декабря 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Пресс-служба Краснодарского краевого суда

В Павловском районе Краснодарского края суд вынес вердикт двум обвиняемым в нелегальном обороте алкогольной продукции жителям Краснодара и одному уроженцу Ставрополя.



Подсудимые начали деятельность ещё в 2018 году. Краснодарец вместе с двумя подельниками начали скупать контрафактный алкоголь и складировать его в помещении в станице Павловской. Там они приклеивали на бутылки поддельные акцизные марки и этикетки, после чего продавали.



Сотрудники краевого УФСБ обнаружили на складе более 45 тысяч бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Минимальная стоимость изъятого оценивается в десять миллионов рублей, а ущерб правообладателям превысил три миллиона рублей.



Суд признал троих фигурантов виновными и в зависимости от их роли вынес вердикт: девять и восемь лет в колониях строгого режима, а также пять лет в колонии общего режима. Также подсудимым назначен штраф в размере от четырёхсот тысяч до миллиона рублей. Кроме того, судом назначено взыскание компенсации в пользу правообладателей. В законную силу приговор пока не вступил.