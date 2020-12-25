Шойгу решил сделать 30 и 31 декабря выходными днями для военнослужащих

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25 декабря 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]

Сергей Шойгу, MOD Russia, globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил и принятии решения сделать 30 и 31 декабря выходными днями личному составу вооружённых сил. По словам Шойгу, взамен рабочими днями будут 26 декабря и 16 января.

Глава Минобороны объяснил, что решение по поводу выходных дней перед Новогодними праздниками принято, поскольку 2020 год был сложным и не раз ставил вооружённые силы перед лицом серьёзных вызовов. Шойгу также сказал, что все военные работали зачастую на пределе возможностей и попросил оформить это решение установленным порядком.

Одновременно Шойгу потребовал обеспечить необходимый уровень боевой готовности, а также поддержание воинской дисциплины в войсках.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал главам российских регионов сделать 31 декабря выходным днём, - передаёт RT.