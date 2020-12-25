Сергей Фургал стал персоной года по версии «Ведомостей»

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25 декабря 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В голосовании спецпроекта «Ведомостей» «Персона года 2020» стал бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

Сергей Фургал победил в конкурсе по версии читателей в номинации «Частное лицо». Выбором редакции, отметим, в той же номинации стала Светлана Тихановская.

Напомним, что Сергея Фургала арестовали 9 июля. Его подозревают в организации убийства 15-летней давности. Президент РФ Владимир Путин отстранил Фургала от должности главы региона и назначил временного главу – Михаила Дегтярева, также из партии ЛДПР. Однако жители края встретили Дегтярева очень холодно. Его рейтинги, не успев поднятья, покатились вниз.

Тем временем, в крае продолжаются акции в поддержку Фургала, начавшиеся 11 июля. Это самые длительные акции протеста в стране.