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Развод на благотворительность. Сибирячка собирала деньги на похороны своего семилетнего сына, вот только ребенок жив и здоров

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Развод на благотворительность. Сибирячка собирала деньги на похороны своего семилетнего сына, вот только ребенок жив и здоров
Фото: из открытых источников

Оказывается, развести на благотворительность даже в наши непростые временя людей не сложно. Жительница Ангарска объявила в соцсетях сбор денег якобы на похороны своего семилетнего сына. На самом деле, ребенок жив-здоров, просто его мать теперь окажется в тюрьме за мошенничество.

В полицию обратилась женщина, которая увидела просьбу о помощи в интернете и посочувствовав, перевела своей знакомой деньги, но потом узнала, что это обман. Фактически ребенка забрали еще несколько месяцев назад из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает управление МВД по Иркутской области.

Полицейские же и «уговорили» горе-мамашу признаться на камеру, что она просто всех обманула.

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Публикация от Сибирь. МБХ медиа | Новости (@sibmbk)

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