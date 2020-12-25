Развод на благотворительность. Сибирячка собирала деньги на похороны своего семилетнего сына, вот только ребенок жив и здоров
25 декабря 2020, 12:12[ «Аргументы Недели» ]
Оказывается, развести на благотворительность даже в наши непростые временя людей не сложно. Жительница Ангарска объявила в соцсетях сбор денег якобы на похороны своего семилетнего сына. На самом деле, ребенок жив-здоров, просто его мать теперь окажется в тюрьме за мошенничество.
В полицию обратилась женщина, которая увидела просьбу о помощи в интернете и посочувствовав, перевела своей знакомой деньги, но потом узнала, что это обман. Фактически ребенка забрали еще несколько месяцев назад из-за ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей, сообщает управление МВД по Иркутской области.
Полицейские же и «уговорили» горе-мамашу признаться на камеру, что она просто всех обманула.
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