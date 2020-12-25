Оперштаб: 29 018 новых заболевших COVID-19 выявлено в России за минувшие сутки
25 декабря 2020, 11:52[ «Аргументы Недели» ]
В России за последние сутки, по данным оперштаба на утро 25 декабря, выявлено 29 018 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа в стране скончались 563 человека с подтвержденным коронавирусом. Вылечились и выписаны за сутки 27 397 пациентов.
Сегодня оперштаб назвал меньшее число новых заражений в сравнении с предыдущим днем.
24 декабря был зафиксирован антирекорд. Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа достигало 29 935. Новые случаи заболевания были зарегистрированы за минувшие сутки в 85 регионах Российской Федерации. По последним данным, за все время пандемии инфекции нового типа в России было выявлено 2 млн 398 254 заболевших. Скончались 53 659 человек с ковидом.
Вылечились и выписаны два миллиона 398 254 пациентов.
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