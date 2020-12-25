В Краснодарском крае 186 случаев заражения COVID-19

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25 декабря 2020, 11:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

За 24 декабря на Кубани выявлено 186 инфицированных коронавирусом, а в соседней Адыгее — 90.



В ИЦК сообщили, что 123 кубанских пациента выздоровели, но 13 скончались. В Адыгее на поправку пошло 95 человек.



Всего за минувшие сутки по всей России зафиксировано 29 018 случаев заболевания новой инфекцией. 563 пациента умерли, 27 397 выписаны по выздоровлению.