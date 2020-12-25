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В Челябинской области зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом

, 09:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

В Челябинской области зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом
Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Общее количество южноуральцев, перенесших инфекцию, перевалило за 34 тысячи.

По данным регионального минздрава, положительные тесты на коронавирус получили еще 314 человек, в том числе два школьника. Сейчас лечение проходят 11809 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 93 человека, а 15 южноуральцев с таким диагнозом скончались. 9 человек непосредственно от COVID-19, остальные от тяжелых сопутствующих заболеваний.

Напомним, вчера на большой пресс-конференции по итогам года Алексей Текслер подчеркнул, что медицинские учреждения Челябинской области постепенно возвращаются к плановой медицине, но расслабляться еще рано. Он призвал жителей соблюдать все меры безопасности.

 