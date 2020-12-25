В Челябинской области зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом

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25 декабря 2020, 09:49 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Общее количество южноуральцев, перенесших инфекцию, перевалило за 34 тысячи.

По данным регионального минздрава, положительные тесты на коронавирус получили еще 314 человек, в том числе два школьника. Сейчас лечение проходят 11809 человек. За прошедшие сутки из больниц выписали 93 человека, а 15 южноуральцев с таким диагнозом скончались. 9 человек непосредственно от COVID-19, остальные от тяжелых сопутствующих заболеваний.

Напомним, вчера на большой пресс-конференции по итогам года Алексей Текслер подчеркнул, что медицинские учреждения Челябинской области постепенно возвращаются к плановой медицине, но расслабляться еще рано. Он призвал жителей соблюдать все меры безопасности.