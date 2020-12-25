Счетная палата выяснила, в каких регионах самая длинная очередь на ЭКО

Эксперты проанализировали, как оказываются услуги по ЭКО по программе ОМС.
Счетная палата составила рейтинг регионов по оказанию жителям услуг экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Выяснилось, что потребность населения в этом настолько велика, что она не покрывает выделенных на это средств по программе ОМС. В 2019 году было выполнено 113,7% циклов ЭКО от плана, а за 9 месяцев текущего года – только 85% процедур к прежним показателям.
Специалисты выявили ряд проблем в этой сфере. Так, на 1 июля 2020 года в листе ожидания ЭКО находилось 24,7 тысяч пациентов. В некоторых регионах сроки ожидания составляют 18 месяцев (!), а в некоторых – средства были израсходованы, а процедуры не выполнены.
В рейтинге худших регионов по количеству пациентов в листе ожидания оказались Республика Татарстан, Новосибирская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Самарская, Кемеровская, Московская, Тюменская, Томская, Нижегородская области. В отдельном рейтинге – 10 регионов, в которых сроки ожидания ЭКО растянулись на 18 месяцев. Челябинская область – на предпоследнем месте.
Счетная палата внесла ряд предложений по исправлению ситуации, в частности, они предлагают ввести единый лист ожидания ЭКО в России.