У бывшей жены Фургала проводят обыски

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25 декабря 2020, 09:23 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Оперативники проводят обыски в квартире бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Ларисы Стародубовой.

По словам источников РИА Новости, обыски начались ранним утром. Они связаны с заводом «Амурсталь».

Напомним, что Лариса Стародубова является владелицей 25%-й доли ООО «Торэкс». Ранее арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства в отношении компании. Задолженность, запрашиваемая банком к включению в реестр требований кредиторов «Торэкса», составляет сумму более полумиллиарда рублей.

В 2017 году «Торэкс» купил «Амурсталь». Входивших в руководство завода бывших депутатов Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова задержали 9 июля – в тот же день, что и Сергея Фургала.