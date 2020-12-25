У бывшей жены Фургала проводят обыски

25 декабря 2020, 09:23[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Оперативники проводят обыски в квартире бывшей супруги экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – Ларисы Стародубовой.
По словам источников РИА Новости, обыски начались ранним утром. Они связаны с заводом «Амурсталь».
Напомним, что Лариса Стародубова является владелицей 25%-й доли ООО «Торэкс». Ранее арбитражный суд Хабаровского края начал процедуру банкротства в отношении компании. Задолженность, запрашиваемая банком к включению в реестр требований кредиторов «Торэкса», составляет сумму более полумиллиарда рублей.
В 2017 году «Торэкс» купил «Амурсталь». Входивших в руководство завода бывших депутатов Сергея Кузнецова и Дмитрия Козлова задержали 9 июля – в тот же день, что и Сергея Фургала.
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