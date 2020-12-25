Роструд уточнил информацию о сокращенных рабочих неделях в 2021 году

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25 декабря 2020, 08:33 [ «Аргументы Недели» ]

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

В Роструде уточнили информацию о рабочем календаре в 2021 году, о коротких рабочих неделях. Первая укороченная рабочая неделя будет в феврале в связи с праздником 23 февраля.

Рабочая неделя в связи с праздником сокращена до трёх дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать россияне будут с 21 по 23 февраля. Рабочий день 22 февраля перенесен на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля ожидается шестидневная рабочая неделя.

Праздник 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней. Четырехдневными будут и две первые рабочие недели мая. Россияне будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Летом трудящихся граждан ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с Днем России. 12 июня выпадает на субботу, в связи с этим выходной переносится на понедельник, 14 июня.

В ноябре у россиян будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с Днем народного единства и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Рабочие дни - с 1 по 3 ноября, дни отдыха - с 4 по 7 ноября.

Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.