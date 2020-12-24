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Аргументы Недели Общество 13+

Алексей Текслер объявил последний день декабря нерабочим

, 20:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Алексей Текслер объявил последний день декабря нерабочим
Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Губернатор Челябинской области подкрепил свои слова соответствующим постановлением.

О постановлении губернатора стало известно сегодня на большой итоговой пресс-конференции. Алексей Текслер заявил, что поддерживает инициативу Владимира Путина и партии «Единая Россия» об объявлении 31 декабря нерабочим днем.

Также он рассказал журналистам, что считает неправильным заставлять сотрудников отработать этот день в другое время. «Выходной есть выходной», – сказал губернатор.

Напомним, ранее к Алексею Текслеру уже обращались жители региона с такими предложениями, но глава региона их не поддержал.

 