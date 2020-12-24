Миллион долларов наличными вынесли из МИД РФ. Подозреваемые в краже сотрудники отпущены под домашний арест, а денег все нет

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24 декабря 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Из главного здания МИД России на Смоленской-Сенной площади в Москве вынесли более одного миллиона долларов. В произошедшем подозревается сотрудница дипведомства и ее сожитель. Похищенные деньги — часть 1,5 миллиона долларов, полученных российским МИДом наличными за консульские услуги от Ирана и доставленных в Москву диппочтой.

Эти средства хранились в кабинете ведущего специалиста-эксперта валютно-финансового департамента ведомства Натальи Агальцовой, а когда комиссия провела ревизию, то недосчиталась 1 066 638 долларов, сообщает телеканал REN TV. Объяснения Агальцовой звучали крайне неубедительно. Она рассказала удивительную историю, что якобы в коробке с деньгими пачки со стодолларовыми купюрами находились сверху, а ниже лежали «куклы». Обнаружив это, она запаниковала и тут же решила покрыть недостачу за счет своих средств. Но накоплений было вовсе не миллион, а всего 200 тысяч долларов, а кредита в три миллиона рублей в банке ей не дали. Агальцова, по ее словам, решила свести счеты с жизнью, но попытка закончилась неудачно.

Сожителя Агальцовой отпустили на свободу через двое суток после задержания без предъявления обвинения, сама же сотрудница МИДа сначала находилась в СИЗО, а теперь отпущена под домашний арест. Где находятся деньги российского МИДа, неизвестно до сих пор.