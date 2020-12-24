Федеральный центр поможет Хабаровскому краю достроить соцобъекты

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24 декабря 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Почти два миллиарда рублей направит на Дальний Восток федеральный центр на модернизацию инфраструктуры. Благодаря этой поддержке, в Хабаровском крае будут наконец достроены необходимые региону соцобъекты. Так, с федеральной помощью завершится строительство противотуберкулезного диспансера в Хабаровске, а также онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре.

Правительство РФ направит в ДФО дополнительные средства на создание и модернизацию социальной инфраструктуры. – соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Михаил Мишустин. 1,27 млрд рублей будет выделено в следующем году, 525 млн – в 2022 году.

- Средства пойдут на строительство противотуберкулезного диспансере в Хабаровске, онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре, современной больницы в Елизово (Камчатский край), - сказано в сообщении кабмина.

Напомним, что ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2021 год. На первом этаже должно разместиться приемное отделение и клинико-диагностический центр, на втором и третьем будут располагаться палаты и лечебные кабинеты для пациентов. На четвертом и пятом этажах будут оборудованы реанимация, операционная и хирургическое отделение. Край остро нуждается в таком объекте, поскольку весь ДФО является эндемичной территорией по туберкулезу. Именно в Хабаровском крае заболеваемость туберкулезом превышает показатель центральных регионов России вдвое. Благодаря федеральной поддержке все пациенты в крае смогут получить качественное лечение.

Кроме того, на средства, выделенные федеральным центром, будут достроены спортивные объекты, включая и центры сложнокоординационных и игровых видов спорта. В поселок Токи придет дополнительное финансирование на социально-культурный центр.

Эти меры поддержки, безусловно, будут способствовать повышению доступности медобслуживания и позволит улучшить спортивную и образовательную инфраструктуру в Хабаровском крае.

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