«Я тебе глаза вырву. Куда подъехать?», советник губернатора Орловской области угрожал фотографу в духе лихих 90-х

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24 декабря 2020, 20:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев угрожал фотографу в духе лихих 90-х. Причина огромного потока нецензурной брани, которую молодой человек записал на видео, - комментарий в Instagram.

Всё началось с поста чиновника, который в день рождения двухлетней дочери опубликовал фото в надежде на радостные комментарии. Но местный фотограф Дмитрий Жумик сентиментальных слов для именинницы не нашел. Он хоть и пожелал ребенку добра, все же заметил, что ей придется «ответить за все, что творит ее отец».

И, видимо, Лежнев не так уж и уверен в доброте своих дел, потому что явно представил последствия и тут же стал названивать фотографу, обещая уже ему кары небесные, но не в будущем, а прямо сейчас и сразу. Для этого он потребовал назвать адрес парня, чтобы тут же «разорвать ему рот и вырвать глаза». И это еще самые приличные из обещаний разгневанного отца.

«Его дочь будет носить его фамилию, а его фамилия в Орле ассоциируется с похабным, хамским поведением», - объяснил свою позицию Дмитрий, рассказав, что чиновник всех вокруг считает быдлом и позволяет себе оскорблять очень достойных людей.