С 1 января в России вступают в силу новые привила для курильщиков

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24 декабря 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

табличка, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Юрист Егор Редин рассказал о новых правилах для курильщиков в общественных местах, которые вводятся в России с 1 января 2021 года. Данные требования перечислены в постановлении правительства от 25 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима».

Редин отметил, что с 1 января курение будет запрещено в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. По его словам, исключением станут только места, специально предназначенные для курения. Такие зоны должны быть обозначены табличкой «Место для курения».

Также неизменным остается запрет на курение на территориях складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства различных видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков.

«Руководители указанных организаций обязаны будут вывесить на своих объектах знаки с правилами пожарной безопасности, предупреждающие о запрете курения: "Курение и пользование открытым огнем запрещено"», - уточнил эксперт.