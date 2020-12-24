СК опубликовало видео обыска у бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Пуликовского. На него заведено уголовное дело

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24 декабря 2020, 18:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

СК возбцдил уголовное дело против бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Пуликовского. Его обвиняют в незаконном участии в бизнесе в то время, когда он находился на госслужбе.

По версии следствия, у чиновника была строительная компания, которой он руководил как лично, так и через доверенное лицо, который был председателем совета директоров. И конечно же экс-вице-губернатор вниманием свою контору не обделял, а подсуетился и выдал разрешения на строительство многоэтажного дома на шоссе Нефтяников в Краснодаре. Надо ли говорить, что часть квартир и парковочных мест осталась за фирмой Пуликовского, а именно - 252 жилых помещений, не менее 44 нежилых помещений и не менее 197 машиномест.

«Кроме того, в связи с незаконным участием в предпринимательской деятельности подозреваемый и его родственники получили материальную выгоду в виде получения права собственности на нежилое помещение общей площадью 115,8 кв.м. стоимостью более 12,8 миллионов рублей», - сообщает СК. В настоящее время проводятся обыски, изъятие документов в рамках уголовного дела.