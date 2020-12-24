Российский бизнесмен из списка Forbes умер в Коммунарке

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24 декабря 2020, 17:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Forbes

больница, фото: pixabay.com

В четверг, 24 декабря, на 72 году жизни в Москве в инфекционной больнице "Коммунарка" скончался известный колымский бизнесмен Владимир Христов после заражения коронавирусом нового типа . Об этом сообщил его коллега Александр Чугунов.

Христов являлся основателем и председателем совета директоров одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России «Сусуманзолото». В 2020 году Forbes впервые включил его в список богатейших бизнесменов страны, оценив его состояние в 500 миллионов долларов. Также в марте текущего года Христов занял девятое место в рейтинге российских золотопромышленников.

Владимир Христов родился 25 февраля 1949.