Российский бизнесмен из списка Forbes умер в Коммунарке
24 декабря 2020, 17:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: Forbes
В четверг, 24 декабря, на 72 году жизни в Москве в инфекционной больнице "Коммунарка" скончался известный колымский бизнесмен Владимир Христов после заражения коронавирусом нового типа . Об этом сообщил его коллега Александр Чугунов.
Христов являлся основателем и председателем совета директоров одной из крупнейших золотодобывающих компаний в России «Сусуманзолото». В 2020 году Forbes впервые включил его в список богатейших бизнесменов страны, оценив его состояние в 500 миллионов долларов. Также в марте текущего года Христов занял девятое место в рейтинге российских золотопромышленников.
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