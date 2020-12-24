Через несколько часов западные христиане встретят Рождество Христово

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24 декабря 2020, 17:32 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Через несколько часов для западных христиан наступит самый главный праздник -Рождество Христово!

Католики, протестанты, православные Греции, Кипра встретят Рождество Христово 25 декабря.

Что значит Рождество для западных христиан?

Главный семейный праздник. Именно Рождество, а не Новый год! Обычно, в этот день семьи собираются за одним столом и встречают рождение Иисуса. Несомненно, для западных христиан Рождество – религиозное событие года.

Интересно, что у западных христиан нет Рождественского поста, но есть Адвент – период покаяния, который длится четыре недели.

Как и православные христиане, католики отмечают Сочельник – канун Рождества: праздничная трапеза и богослужение в храмах. А само Рождество встречают с восходом первой вечерней звезды.

Как встретят Рождество Христово в Латвии?

Спокойно. В стране ЧС из-за коронавируса.

Утро накануне Рождество не принесло радостных известий для латвийцев: за последние сутки в стране выявлено 1270 новых инфицированных. Это огромная цифра для небольшой Латвии. А это значит, что не исключены новые и более жесткие ограничения.

«Если мобильность жителей не уменьшится, а заболевание коронавируса не пойдет на спад, то могут быть введены более жесткие ограничения. Нам нужно подумать о том, как снизить передвижения. Шансы передачи вируса друг другу должны быть уменьшены. Мы не можем справится с болезнью в одиночку», -заявил главный эпидемиолог Латвии Юрий Перевощиков.

Но Рождество для многих латвийцев – главный праздник года! И Рига прекрасна в этот период: загадочная, нарядная, спокойная. Она словно говорит: «Не волнуйтесь! Ждите чудес! С Рождеством!»

Осталось несколько часов…

Балтийское бюро «Аргументы Недели» поздравляет латвийцев с Рождеством Христовым! И передает поздравления всем, кто через несколько часов отметит праздник, от Руководителя Канцелярии президента Латвии Андриса Тейкманиса:

«Желаю Рождество, наполненное миром, надеждой, благостью. Крепкого здоровья и достижений в Новом году. Пусть в вашем доме царит тепло, сердечность и праздничная радость».