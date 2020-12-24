В Англии выявили еще один штамм коронавируса

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24 декабря 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ]

министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, фото соцсети

В Великобритании выявили еще один мутировавший вариант коронавируса, - заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок.

"Этот вирус еще более заразный и, похоже, мутировал дальше, чем новый", — сказал чиновник журналистам.

По его словам, специалисты зафиксировали два случая заражения, оба пациента прибыли из ЮАР.

Лондон вводит ограничения на поездки в южноафриканскую страну, обязательный двухнедельный карантин для прибывших из ЮАР и тех, кто находился в контакте с заболевшими, заключил Хэнкок.

Ранее об обнаружении новой разновидности коронавируса на востоке Англии Хэнкок сообщал 14 декабря. По его словам, та вариация оказалась на 70 процентов более заразной. При этом ученые не нашли подтверждения, что вирус стал более смертоносным или ухудшающим течение заболевания.

Также о новой вариации COVID-19 сообщили в Малайзии. Как написала газета New Straits Times со ссылкой на гендиректора Минздрава страны Нура Хишама Абдуллу, штамм обнаружили среди 60 образцов, взятых в штате Сабах.

"Нам еще предстоит узнать клиническое воздействие этого варианта, его уровень инфицирующей способности или агрессивности", — добавил чиновник.