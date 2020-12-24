Суд посчитал движение граждан по подземному переходу «несогласованным шествием» и «впаял» его «организатору» 10 суток ареста

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Тверской суд Москвы признал виновным Сергея Удальцова в организации несогласованной акции, которой не было, и дал 10 суток ареста. А все потому, что судья Стеклиев не стал разбираться в ситуации и просто поддержал обвинения со стороны полиции, которые решили, что движение граждан по подземному переходу от метро к зданию АП РФ 4 июля вполне сойдет за «несогласованное шествие».

И все это лишь для того, чтобы еще раз упечь координатор Левого Фронта за решетку. Самое удивительное, что в этот день не было никаких шествий, а граждане в индивидуальном порядке подавали в приемную Администрации Президента РФ свои заявления о несогласии с итогами голосования по поправкам в Конституцию. При этом, все было мирно и спокойно, силовики никого не задерживали, а как-то даже милостиво помогали гражданам реализовать свое конституционное право обратиться в органы власти.

Зато суд назвал Удальцова организатором народного волеизъявления за то, что он разместил пост в соцсетях. В итоге его осудили по ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ и назначили 10 суток ареста. Это решение Сергей собирается обжаловать поскольку считает, что «власти любой ценой хотят ужесточить ему надзор накануне выборов в Госдуму, поэтому фабрикуют незаконные и позорные административные дела задним числом».