Наталья Сергунина поздравила победителей и поблагодарила участников конкурса «Доброволец Москвы»

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24 декабря 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Лидером по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» — в ней участвовали 2025 человек.

Названы победители конкурса «Доброволец Москвы — 2020». Церемония награждения впервые за шесть лет прошла в онлайн-формате.



20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов заняли призовые места, еще 81 человек был отмечен в рамках специальной номинации «Спасибо». Лауреаты получат поддержку города в реализации своих проектов.



«Этот непростой год можно назвать годом неравнодушных. Он стал важным этапом для развития добровольческого движения в Москве. Волонтеры продолжают помогать в больницах, доставляют продукты людям с хроническими заболеваниями и пожилым. При участии добровольцев готовились памятные мероприятия в честь 75-летия Победы. За год волонтерский актив города существенно вырос, теперь вас уже больше 100 тысяч. Только на конкурс было заявлено около 7,5 тысячи человек. Сегодня мы поздравляем победителей и призеров. И отдельно хочется поблагодарить каждого из вас, каждого волонтера Москвы», — сказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

В 2020 году конкурс «Доброволец Москвы» проходил в обновленном формате: у каждой некоммерческой организации была возможность выдвигать своих лучших волонтеров в рамках номинации «Спасибо». Кроме того, участие впервые принимали команды с программами развития корпоративной социальной ответственности. Всего было восемь номинаций: «Добрая идея», «Я волонтер», «Организатор добрых дел», «Добрая команда. Школа», «Добрая команда. Колледж», «Добрая команда. Вуз», «Добрая команда. Корпоративное объединение» и «Спасибо».



Лидером по числу конкурсантов стала номинация «Добрая команда. Вуз» — в ней участвовали 2025 человек. А самой представительной по количеству поданных заявок — 470 — оказалась номинация «Я волонтер». Победила в ней врач общей практики Анастасия Брайловская, на счету которой более 2300 часов добровольческой деятельности. С 2019 года она координирует направление санитарно-профилактического просвещения всероссийского движения «Волонтеры-медики». Также Анастасия является активным волонтером в Музее Победы и участником донорских акций.



Призовое место в этой же номинации заняла Нина Фарафонова. Ее волонтерский стаж насчитывает около 30 лет. За это время она реализовала свыше 100 различных проектов и привлекла в ряды добровольцев более тысячи неравнодушных горожан. Нина Фарафонова награждена медалями «Меценаты столетия», «За активную военно-патриотическую работу», «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи», а также благодарностью Мэра Москвы за активное участие в волонтерском движении столицы.



«Первые проекты, которые я провела, были связаны с организацией безопасности детей на улице и поддержкой детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С 1995 года особое внимание было к патриотическим проектам. В год 50-летия Победы я организовала много патриотических акций и мероприятий. И с тех пор именно это направление занимает большую часть в моей волонтерской деятельности», — поделилась она.



В финальной части конкурса в номинациях «Организатор добрых дел» и «Добрая идея» был представлен 51 проект с самыми разными темами — от сохранения исторической памяти до развития социальных программ помощи детям, нуждающимся людям и тем, кто заботится о бездомных животных. Победителем в номинации «Добрая идея» стал Геннадий Старунов с проектом «ОБЖ не за партами», цель которого — создать общедоступную всероссийскую базу данных, основанную на опыте реальных спасателей.



«Каждый конкурсант “Добровольца Москвы” вносит свой вклад в развитие культуры добрых дел в столице. Мы познакомились со всеми конкурсными работами и провели экспертную оценку. Опыт уже существующих социальных проектов будем транслировать для всех некоммерческих организаций города, а новые инициативы конкурсантов получат реализацию в 2021 году и станут платформой для будущих событий в сфере волонтерства», — отметила Екатерина Драгунова, председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики.