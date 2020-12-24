Депутат МГД Головченко: В Москве введен пятый пакет мер поддержки бизнеса

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24 декабря 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат МГД Головченко, фото соцсети

Введение пятого пакета мер поддержки столичного бизнеса поможет вернуться ему в нормальный режим. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

«В условиях кризиса поддержка нужна практически всем предпринимателям - и крупным магазинам, и совсем маленьким торговым точкам. Та помощь, которую город уже оказал бизнесу, помогла преодолеть самый сложный первый этап кризиса, однако 2021 год будет не легче - компаниям предстоит наверстать упущенное, перестроиться с учетом изменившихся потребностей клиентов, постараться избежать сокращения штата. Поддержка сейчас очень важна», - считает Головченко.



Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, предусматривающее введение пятого пакета мер поддержки столичного бизнеса. В него входит, помимо прочего, помощь нестационарным торговым объектам. Программа «14 субсидий» продолжит действие в 2021 году.

«Получить субсидию смогут больше предпринимателей, а процедура рассмотрения и экспертизы заявки станет проще. Теперь получателями могут стать компании креативной индустрии, субсидию могут получить участники межотраслевых, отраслевых кластеров в составе инновационного кластера в Москве. Также субсидия будет выделяться на возмещение затрат за участие в международных конкурсах, фестивалях, на возмещение затрат по продвижению товаров, работ и услуг на рекламных площадках в интернете. Если заявитель собрал неполный комплект документов, то он сможет доработать ранее поданную заявку. Для этого нужно приостановить экспертизу на срок не более 10 рабочих дней», - пояснил парламентарий.



По словам Головченко, программой «14 субсидий» уже воспользовалось около 3 тыс. малых и средних предприятий. Общая сумма поддержки составила 2,6 млрд руб.



«Сумма значительная, это реальная помощь предпринимателям. Я хочу подчеркнуть, что поддержка бизнеса всегда влечет за собой поддержку тех москвичей, которые заняты в этой сфере. Когда предпринимателю не хватает денег, он вынужден сокращать расходы - и не хотелось бы, чтобы это происходило за счет зарплат сотрудников», - отметил депутат.



Он подчеркнул, до 1 июля 2021 года продлевается субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. По словам Валерия Головченко, эта мера позволит снизить процентную ставку по уже взятым кредитам, а новые оформить на льготных условиях. «На сегодня льготные кредиты на сумму более 87,3 млрд руб. получили свыше 10 тыс. компаний малого и среднего бизнеса. В них работают более 69,9 тыс. сотрудников», - добавил парламентарий.



Кроме того, Головченко пояснил, что некоторые предприниматели освобождены от уплаты по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах.

«Это более 1 тыс. 200 нестационарных объектов, торгующих мороженым, хлебобулочными изделиями и овощами, а также восемь объектов питания в парках. До конца 2020 года от уплаты по договорам освобождаются предприниматели-инвалиды, которые занимаются нестационарной торговлей. До 15 января 2021 года от уплаты аренды освобождаются некоторые организации и индивидуальные предприниматели, которые работают в сфере общественного питания, торговли, культуры, образования, досуга и бытовых услуг в учреждениях департамента культуры Москвы, кроме парков», - заключил депутат Мосгордумы.