Сергей Аксенов признался на пресс-конференции, что «и собой и властью никогда не доволен»

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24 декабря 2020, 15:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Сергей АКСЕНОВ, фото соцсети

Глава Крыма продемонстрировал прекрасное владение не только темами, но и данными, которые приводил без шпаргалки.

24 декабря 2020 года прошла пресс-конференция главы Крыма, названная «большой» и по количеству заданных вопросов и по продолжительности.

Примечательно, но Сергей АКСЕНОВ, перед которым лежали блокнот и ручка, не сделал ни одной записи, но при этом не забыл ни одного из вопросов, а их задавали до трех сразу. Глава Крыма продемонстрировал прекрасную память – он сыпал цифрами, не подглядывая ни в какие записи. И даже рассказал, что случается ему приходится на докладах поправлять подчиненных, которые полгода назад по той же теме приводили иные данные.

Как любитель аллегорий, он и в этот раз решил без них не обходится. Говоря о состоянии региональной экономики заявил «находимся все на подсосе». В заслугу молодежи поставил, что у нее «раскрепощенные мозги». Три раза повторил видимо понравившееся «никаких от слова «никаких» и один раз «никакой аллергии нет вообще от слова «вообще». Признался: «у меня пробивная способность высокая – меня только вовремя заряжать надо», хвастая, что может решить любой вопрос. Выяснилось, что он «и собой и властью никогда не доволен». А комментируя слова ПУТИНА об искусственном интеллекте: «Президент прав – Алиса пока не готова».