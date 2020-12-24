Москва снова расширила список категорий для вакцинации от коронавируса

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24 декабря 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин значительно расширил список категорий для вакцинации от коронавируса. Об этом он написал на своем персональном сайте.

«С понедельника, 28 декабря 2020 года, мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это - занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды и других», - написал мэр Москвы.

Он отметил, что также записаться и сделать прививку смогут волонтеры и занятые в некоммерческих и религиозных организациях.

«В новогодние и рождественские дни у них особенно много общения с людьми. Будет хорошо, если они заранее защитят себя от риска заболеть COVID. Будьте здоровы», - обратился к москвичам Сергей Собянин.

Бесплатная масштабная вакцинация от коронавируса началась в Москве 5 декабря 2020 года.