«Вы их испугали. Репрессивные законы Госдумы — это реакция на протесты в Хабаровске», считает Венедиктов
24 декабря 2020, 16:11[ «Аргументы Недели» ]
Отвечая на вопрос о митингах протеста в Хабаровске Алексей Венедиктов заявил, что не смотря на отсутствие какой-либо реакции со стороны Москвы, власть на самом деле сильно испугалась.
И все те репрессивные законы, которые сейчас принимает Госдума это и есть реакция чиновников и депутатов на протесты. Венедиктов имеет ввиду принятые законы о тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях и клевету в интернете.
«Вы их испугали. Сколько бы вас не было 100 тысяч, 10 тысяч, 50 человек. Вы их испугали. И следствием этого испуга стали неряшливо сделанные, плохо юридически подкрепленные законы. Сам факт хабаровского эффекта – это то, что вы испугали могущественную власть. И я не имею ввиду только Думу», - заявил журналист.
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