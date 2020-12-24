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Аргументы Недели Общество 13+

«Вы их испугали. Репрессивные законы Госдумы — это реакция на протесты в Хабаровске», считает Венедиктов

, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

«Вы их испугали. Репрессивные законы Госдумы — это реакция на протесты в Хабаровске», считает Венедиктов
Фото: соцсети

Отвечая на вопрос о митингах протеста в Хабаровске Алексей Венедиктов заявил, что не смотря на отсутствие какой-либо реакции со стороны Москвы, власть на самом деле сильно испугалась.

И все те репрессивные законы, которые сейчас принимает Госдума это и есть реакция чиновников и депутатов на протесты. Венедиктов имеет ввиду принятые законы о тюремных сроках за участие в несанкционированных акциях и клевету в интернете.

«Вы их испугали. Сколько бы вас не было 100 тысяч, 10 тысяч, 50 человек. Вы их испугали. И следствием этого испуга стали неряшливо сделанные, плохо юридически подкрепленные законы. Сам факт хабаровского эффекта – это то, что вы испугали могущественную власть. И я не имею ввиду только Думу», - заявил журналист.

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Публикация от ⚠️ ПУЛЯ НЕ ДУРА (@pulya.ne.dura)

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