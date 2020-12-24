Крымские власти не смогли повлиять на рост цен на полуострове: дорожают даже дрова

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24 декабря 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Власти пообещали, что знают как повлиять на рост цен на полуострове и дали очередные заверения.

О подорожании дров главе Крыма рассказали в ходе пресс-конференции 24 декабря 2020 года. При этом вопросы вообще об увеличении цен задавались неоднократно.

АКСЕНОВ ответил: «Мы создаем конкурентную среду – пытаемся ярмарочными мероприятиями регулировать данную ситуацию» и напомнил, что «Есть поручение президента построить оптово-розничный центр на территории Крыма. Крупный инвестор уже определен – он выбрал площадку в районе Чистенького. Будут построены холодильники, складские помещения. Полноценный оптово-розничный центр для распределения продовольствия по территории республики Крым. Надеюсь, что в течение двух лет мы его полностью построим и запустим в эксплуатацию».

Отдельно АКСЕНОВ признал, что повлиять на ситуацию у него «инструментов, по-честному, не много».

Почему ни Крымский мост, ни трасса «Таврида», ни введение железнодорожного сообщения не привели к снижению цен журналисты у главы Крыма не спросили.