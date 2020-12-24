Смена эпох ещё не означает конец страданиям

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24 декабря 2020, 14:00 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

21 декабря 2020 года астрологи называли Днём официального перехода в Новую Эпоху Водолея. По сути, это может быть правдой, так как эпохи действительно склонны сменяться рано или поздно. К тому же именно 21 декабря произошло великое соединение Юпитера и Сатурна, которое астрологи посчитали за уникальное событие. Только вот едва ли это как-то может повлиять на общую жизнь человечества. Некоторые люди, поверхностно изучающие эзотерику и астрологию, посчитали, что именно в этот день наступит конец кармы или конец всем страданиям. Они ждали этого дня, как Второго Пришествия, а всё из-за того, что надеялись лично поучаствовать в таинственной Смене Эпох. Они думали, что 21 декабря станет днём их полного избавлений от всех невзгод. Но как видно уже сейчас, на дворе 24 декабря, а мир не только не поменялся, но даже в некотором роде стал хуже. Проблемы какими были, такими же и остались. Да и Светлой Эпохи отчего-то совсем не видно.

Для начала следует дать мудрый совет людям, которые склонны верить в астрологические предсказания. Смена Эпох действительно произошла, и таинственные планеты сошлись в своём «звёздном экстазе», но на нашу жизнь это никак не повлияет, как минимум, в ближайшие столетия. Эпоха Водолея, по многим эзотерическим данным, считается за Эру Восхода Человечества, его выхода из Тёмных веков бездуховности. Но, как известно, ни Москва, ни Рим, не были построены за пару мгновений. Потребовались долгие годы и даже целые столетия. Когда речь идёт о глобальных изменениях в человечестве – это затрагивает, как правило, века или даже больше. Даже Иисус Христос, один из величайших мудрецов на нашей планете, не смог изменить всю человеческую цивилизацию и сделать её идеальной. Люди просто не поняли Христа, а впоследствии исказили его заветы и идеи. Искажение истинного христианство привело к господству тирании Ватикана на протяжении долгих столетий, а также к Крестовым походам и к Инквизиции.

В случае с Эпохой Водолея всё будет зависеть исключительно от самих людей. Если человечество продолжит идти тем же путём войн и насилия, что и сейчас, то и в 3990 году мы все так же будем ожидать Светлого Будущего, которого, естественно, не случится. Поэтому ожидать от какого-то 21 декабря 2020 года резкого изменения к лучшему не стоит. Более того, не стоит даже рассчитывать на первые десятилетия новой Эпохи Водолея. Как говорится, всё начинается с малого. Светлая эра начинается тогда, когда даже в мельчайших людских сообществах говорят о духовном развитии, взаимопомощи и поддержке друг для друга, когда человечество уже готово к этой самой эпохе. Сейчас же люди всё ещё погрязли в войне друг с другом и во всеобщем непонимании. Можно сказать, что идёт настоящая война всех против всех. Поэтому говорить о каком-то фантастическом пути к Свету не приходится вовсе.

В принципе то же самое стоит сказать и про государства с тираническим строем. Свобода приходит в этих странах только тогда, когда уже почти каждый обыватель готов к ней. Когда как минимум 60 или 70 процентов населения готовы выступить против узурпатора, тогда и приходит заветный час избавления. Так же, например, случилось во многих коммунистических странах в конце ХХ века. В той же Румынии диктатор Чаушеску был свергнут не из-за какой-то удачи восстания, а из-за того, что уже почти каждый был готов избавиться от этого античеловеческого строя. Так же работает и всё остальное человечество. Когда, как минимум, 60% населения Земли станут стремиться к духовному развитию, уважать и любить друг друга и помогать ближнему, тогда и случится тот самый переход в Эру Светлого Будущего. Пока что такого нет и в помине.